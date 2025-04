Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Können die Eisbären in der DEL-Finalserie gegen Köln wieder in Führung gehen? Stand: 21.04.2025 15:57 Uhr

Nach dem deutlichen 5:1 für die Eisbären zum Final-Auftakt in Berlin gelang den Kölnern in Spiel zwei und ihrer Arena der Ausgleich. Was für Spiel drei nun folgende Frage aufwirft: Was überwiegt? Heimstärke oder Momentum?

Wer dachte, die Titelverteidigung der Eisbären Berlin sei nur Formsache in dieser Saison, durfte sich nach dem zweiten Spiel der Finalserie getäuscht sehen. Nicht nur, weil die Berliner früh auf ihren Kapitän Kai Wissmann verzichten mussten, der sich an der Hand verletzte. Sondern auch, weil offensiv wenig ging.

"Dieses Duell im Finale ist ein Geschenk für das deutsche Eishockey" In der Final-Serie der DEL kommt es zum Showdown zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. Experte Rick Goldmann spricht über die Berliner Dominanz, Unterschiedsspieler auf beiden Seiten und den Eishockey-Boom in Deutschland. In der Final-Serie der DEL kommt es zum Showdown zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. Experte Rick Goldmann spricht über die Berliner Dominanz, Unterschiedsspieler auf beiden Seiten und den Eishockey-Boom in Deutschland. mehr

Getragen vom frenetischen Kölner Publikum zeigten die Gastgeber eine taktische Meisterleistung und ließen auch körperlich bis in die siegbringende Verlängerung hinein nicht locker. Auf einen ähnlichen Heimbonus dürften in Spiel drei nun wieder die Eisbären hoffen.



Immerhin: Von den letzten fünf Heimspielen vor dieser Finalserie konnten die Berliner nur zwei für sich entscheiden. Darüberhinaus mussten drei dieser fünf Partien mindestens bis in die Verlängerung.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 21.04.2025, 17:15 Uhr