Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union Punkte aus Frankfurt entführen? Stand: 09.03.2025 14:58 Uhr

Union Berlin tritt nach drei Niederlagen in Folge beim Tabellendritten in Frankfurt an und bestreitet damit das erste von mehreren Spielen gegen Top-Teams der Liga. Die Stimmung ist angespannt, die Sehnsucht nach Punkten im Abstiegskampf groß.

Union Berlin und Steffen Baumgart - eine Zusammenarbeit, von der sich alle Beteiligten wohl mehr erhofft haben, als die sieben Punkte, die die Köpenicker in den neun Spielen mit Baumgart an der Seitenlinie einfahren konnten.



Bevor es in den kommenden Wochen auch noch gegen Bayern und Freiburg geht, ist Union bei Eintracht Frankfurt gefordert und benötigt - gerade nach dem überraschenden Bochumer 3:2-Sieg gegen den Spitzenreiter aus München - Punkte im Abstiegskampf.



Frankfurt wiederum will im Kampf um die Champions-League-Plätze seinen Heimvorteil nutzen und den 13. Saisonsieg einfahren, nachdem den Hessen in den vergangengenen sechs Liga-Spielen nur ein Sieg gelang. Neuen Schwung verleihen könnte gen Gastgebern aber der 2:1-Sieg gegen Ajax Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag.



Union will "Arschbacken zusammenkneifen" gegen Frankfurter, die auf der Suche sind Nach der Heimniederlage gegen das bisherige Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel geht es für Union Berlin nun zum Tabellendritten aus Frankfurt. Die Hessen spielen eine starke Saison. Und haben doch ein ganz spezielles Problem. Nach der Heimniederlage gegen das bisherige Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel geht es für Union Berlin nun zum Tabellendritten aus Frankfurt. Die Hessen spielen eine starke Saison. Und haben doch ein ganz spezielles Problem. mehr

Das Hinspiel macht Hoffnung

Union-Trainer Steffen Baumgart analysierte vor der Partie: "Eintracht Frankfurt hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Spitzenteam der Bundesliga entwickelt. Es sind keine Leistungsabbrüche zu erwarten. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut die Tiefe bespielen kann und eine hohe Geschwindigkeit im Spiel hat."



Deutlich wird das auch bei einem Blick auf die Tabelle, denn der Abstand zwischen Frankfurt und Union ist groß. Die Eintracht liegt mit 42 Punkten auf Platz 3, Union mit 23 Zählern auf Platz 13. Aber: Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, mit dem die Berliner sicher auch heute zufrieden wären.

Vier Neue in Union-Startelf

Steffen Baumgart baut seine Offensive für das wichtige Spiel jedenfalls komplett um: Marin Ljubicic, Benedict Hollerbach und Woo-yeong Jeong, die gegen Kiel noch zur Berliner Startelf gehörten, wurden ebenso auf die Bank verbannt wie Linksverteidiger Tom Rothe.



Neu in der Mannschaft sind dafür Andrej Ilic, Tim Skarke, Jannik Haberer sowie Mannschaftskapitän Christopher Trimmel. Abwehrchef Kevin Vogt gehört krankheitsbedingt nicht zum Kader- ebenso wie Kevin Volland.



Die Start-Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Kristensen, Collins, Tuta, Theate - Larsson, Hojlund, Brown - Uzun, Batshuayi, Bahoya



Union Berlin: Rönnow - Trimmel, Doekhi, Querfeld, Diogo Leite - Tousart, Khedira, Haberer, Juranovic - Skarke, Ilic



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.03.25, 15:30 Uhr