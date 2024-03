Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union den Heimvorteil gegen Werder Bremen nutzen? Stand: 16.03.2024 14:01 Uhr

Die Punkteausbeute aus den letzten Partien fiel beim 1. FC Union mau aus. Gegen Bremen wollen die Köpenicker endlich wieder einen Sieg einfahren, um den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern. Dabei könnte ihre Heimstärke behilflich sein.

Als der SV Werder Bremen das letzte Mal zu Gast im Stadion An der Alten Försterei war, hätte die Euphorie in Köpenick kaum größer sein können. Am letzten Spieltag der vergangenen schoss Rani Khedira den 1. FC Union gegen Werder mit einem Treffer in der 84. Minute in die Champions League. Es war ein Sieg, der als einer der größten Erfolge auf ewig in der Vereinsgeschichte verankert sein wird.

Heute sind die Vorzeichen völlig andere. Statt um die Königsklasse spielen die Eisernen derzeit um wichtige Punkte, um die Abstiegszone endgültig hinter sich zu lassen. Sieben Punkte trennen sie derzeit vom Relegationsplatz. Zuletzt konnte das Team von Trainer Nenad Bjelica nur einen Zähler aus drei Spielen holen und will nun endlich wieder einen Sieg feiern. Zumindest zu der alten Heimstärke hat das Team unter dem neuen Coach aber wieder gefunden und will diese gegen Bremen für sich nutzen.



Auch Werder durchlief zuletzt eine Schwächephase und holte ebenfalls nur einen Punkt aus drei Spielen. Mit einem Auswärtssieg könnten die Hansestädter aber wieder an einer Europapokal-Platzierung schnuppern.

