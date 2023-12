Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union Berlin in Bochum den leichten Aufwärtstrend fortsetzen? Stand: 16.12.2023 14:53 Uhr

Im vorletzten Spiel des Jahres ist der 1. FC Union Berlin beim VfL Bochum gefragt. Der direkte Tabellenkonkurrent hat drei Punkte Vorsprung, die die Köpenicker gut gebrauchen könnten. Denn die Abstiegszone ist immer noch gefährlich nah.

Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es für den 1. FC Union Berlin nach Bochum. Auf dem Feld kommt viel Erfahrung zusammen, denn es treffen die beiden ältesten Mannschaften der Liga aufeinander (Anpfiff: 15:30 Uhr). Mit Robin Gosens müssen die Köpenicker allerdings auf einen erfahrenen Leistungsträger verzichten.



Union Berlin startet in Bochum in wegweisenden Weihnachtsendspurt Mit Bochum und Köln warten zwei Konkurrenten im Abstiegskampf auf Union Berlin. Zunächst geht es für die Köpenicker am Samstag ohne den verletzten Robin Gosens in den Ruhrpott. Wie die Startelf aussehen könnte - und was für Zahlen spannend sind.mehr

Die Aufstellungen

Die Bochumer stehen aktuell mit 13 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Zuletzt verloren sie in Hoffenheim. Davor blieben sie allerdings in fünf Spielen ungeschlagen. Die Berliner lauern mit zehn Punkten dahinter. Nach dem Aus in der Champions League können sie sich nun voll auf die Liga konzentrieren.



So spielt Bochum: Riemann – Gamboa, Oermann, Schlotterbeck, Bernardo – Losilla, Osterhage – Stöger, Antwi-Adjei – Paciencia, Asano



So spielt Union: Rönnow - Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon – Khedira, Volland, Haberer – Hollerbach, Behrens, Becker





Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 16.12.2023, 18 Uhr