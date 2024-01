Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union Berlin im Nachholspiel bei Bayern München überraschen? Stand: 24.01.2024 19:37 Uhr

Im Nachholspiel des 13. Spieltags trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. Nachdem der Rekordmeister gegen Bremen stolperte, riechen die Eisernen die Chance auf eine Überraschung – und einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Vier Spiele, sieben Punkte – mit dieser Bilanz steht Trainer Nenad Bjelica in diesem Zeitraum auf Platz neun der Bundesliga-Formtabelle. Derzeit trennen den 1. FC Union Berlin drei Punkte von Relegationsrang 16 – bei gleich zwei Spielen weniger. Eine jener Partien wird heute um 20.30 Uhr nachgeholt, die Köpenicker sind beim FC Bayern München zu Gast.



Der deutsche Rekordmeister musste vor wenigen Tagen eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen hinnehmen, zeigt sich also verletzlich. "Wir wollten die Bayern aufwecken, jetzt hat Werder Bayern aufgeweckt. Sie werden es sich nicht erlauben, die gleiche Leistung am Mittwoch zu bringen", erklärte Bjelica. "Wir brauchen im Spiel maximale Disziplin, maximale Aggressivität und maximalen Mut, nach vorne zu spielen. Wir müssen das perfekte Spiel machen und auch etwas Glück haben, dann ist es sicher möglich, zu punkten."



Gelingt Union die Sensation, würden sie ihren Abstand auf einen Abstiegsplatz auf gleich sechs Punkte ausbauen. Die Berliner konnten in acht Aufeinandertreffen mit den Münchnern noch kein einziges Mal gewinnen. Es braucht also eine Premiere.

Wie die Regionalliga Nordost künftig wetterbedingte Spielausfälle verhindern will Mehr Planungssicherheit für die Regionalliga-Teams - das verspricht der neue Rahmenspielplan für die nächste Saison. Immer wieder wirbeln wetterbedingte Spielabsagen den Terminkalender durcheinander. Das könnte nun ein Ende haben - oder?mehr

Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Guerreiro, de Ligt, Upamecano, Laimer - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala. Coman - Kane



Union Berlin: Rönnow - Knoche, Leite, Vogt - Gosens, Kral, Trimmel - Haberer, Tousart - Volland, Hollerbach

Im Liveticker

Sendung: