Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann sich Union gegen Darmstadt im Abstiegskampf Luft verschaffen?

Alles andere als ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 wäre für Union Berlin zu wenig. Allerdings muss die Mannschaft ohne den gesperrten Cheftrainer Nenad Bjelica zeigen, wie sie die Unruhen der vergangenen Tage verarbeitet hat.

Wie wird die Mannschaft des 1. FC Union Berlin auf die Sperre von Cheftrainer Nenad Bjelica reagieren? Es ist eine großen Frage vor dem Abstiegsduell am Sonntag gegen Darmstadt 98 (ab 15:30, live bei rbb24 im Audiostream sowie im Ticker). An der Seitenlinie wird bei den Köpenickern erstmals Co-Trainer Danijel Jumic den Ton angeben.



Der für drei Spiele gesperrte Cheftrainer Bjelica werde noch die Mannschaftsbesprechung vor der Partie führen, teilte Unions zweite Co-Trainerin Marie-Louise Eta auf der Spieltags-Pressekonferenz am Samstag mit. Das Spiel selbst werde Bjelica in einer Stadion-Loge verfolgen.

Der Kroate war nach einer Handgreiflichkeit gegen Bayern-Profi Leroy Sané in einem Nachholspiel unter der Woche für drei Spiele gesperrt worden. Nach seiner Entschuldigung sei das Thema aber abgehakt, so Eta. Es sei nun an den Spielern, "es in diesem unfassbar wichtigen Spiel zu richten".



Das Verhalten des Cheftrainers hatte auch im Verein zu deutlicher Kritik geführt, unter anderem von Klub-Präsident Dirk Zingler und Union-Profi Robin Gosens. Neben einer Geldstrafe des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in Höhe von 25.000 Euro wurde Bjelica auch von Union Berlin sanktioniert. Am Freitag hatte sich der Trainer erneut beim Verein und seinem Team sowie erstmals auch bei Sané entschuldigt.

Mit Behrens und Schäfer

Gegenüber der aufgebotetenen Elf gegen Bayern München (0:1) wurde die Startformationen auf zwei Positionen verändert: Andras Schäfer beginnt im Mittelfeld, Janik Haberer bleibt dafür zunächst auf der Bank. Außerdem startet Stürmer Kevin Behrens für Kevin Volland.

Rönnow verlängert

Für positive Schlagzeilen sorgte vor Spielbeginn indes die Nachricht der Vertragsverlängerung des Stammkeepers Frederik Rönnow. Die unbestrittene Nummer eins bleibt über das Saisonende hinaus bei den Köpenickern. Die Dauer des Vertrags teilte der Klub nicht mit.

