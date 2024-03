Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha gegen Kiel noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen? Stand: 01.03.2024 17:47 Uhr

Aktuell steht Fußball-Zweitligist Hertha BSC nur auf Platz acht der Tabelle. Mit einem Sieg gegen den Zweiten aus Kiel wären es allerdings nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Norddeutschen. Dabei helfen soll ein Startelf-Debütant.

So richtig in Schwung gekommen sind die Aufstiegsträume der Anhänger von Hertha BSC wohl kaum im Verlauf der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai war in den bisher 23 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga nie besser platziert als Rang sieben. Und auch wenn die Berliner zwischen Oktober und Ende Januar acht Spiele am Stück ungeschlagen blieben, so richtig ins Rollen kam das Team, das nie mehr als zwei Siege in Folge aneinander reihen konnte, nie.



Der Ausgeglichenheit der Liga sei Dank ist trotzdem noch etwas möglich. Sollte Hertha zum Auftakt des 24. Spieltags gegen den derzeitigen Tabellenzweiten aus Kiel gewinnen, sind es plötzlich nur noch sechs Punkte Rückstand auf das Überraschungs-Team aus dem hohen Norden.

Die Vorzeichen für einen Erfolg stehen dabei gar nicht schlecht. So gewann die Truppe um den Ex-Kieler Fabian Reese beispielsweise schon das Hinspiel mit 3:2. Reese-Elfmeter in der zweiten Minute der Nachspielzeit inklusive. Insgesamt trafen beide Klubs bisher zehn Mal aufeinander. Sieben Mal siegten die Berliner, drei Mal die "Störche" genannten Kieler.



Damit es mit dem achten Sieg klappt, ändert Hertha-Trainer Pal Dardai seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in Braunschweig auf drei Positionen. Für Bouchalakis, Winkler und Niederlechner beginnen Gechter, Maza und Tabakovic. Ein besonderes Augenmerk dürfte dabei dem erst 18-jährigen Startelf-Debütanten Ibrahim Maza gelten, der gegen Braunschweig sehenswert den Ausgleich besorgte und der als eines der größten Hertha-Talente der letzten Jahre gilt.

Herthas Startaufstellung: Ernst - Kenny, Gechter, Leistner, Karbownik - Klemens, Barkok - P. Dardai, Maza, Reese - Tabakovic

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 01.03.2024, 22 Uhr