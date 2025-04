Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha BSC seine Siegesserie gegen Darmstadt fortsetzen? Stand: 12.04.2025 12:35 Uhr

Hertha BSC ist nach Monaten der Krise im Flow - und mit Darmstadt kommt nun auch noch ein vermeintlich dankbarer Gegner ins Olympiastadion: Die Hessen verloren auswärts fünf Mal in Folge. Bleiben die drei Punkte in Berlin, weckt das Erinnerungen.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC peilt gegen Darmstadt 98 (Samstag, 13 Uhr) den vierten Sieg in Serie an. Damit würde das Team von Trainer Stefan Leitl im Berliner Olympiastadion wohl auch die letzten Restzweifel am Klassenerhalt ausräumen - und gleichzeitig eine mehr als zehn Jahre alte Bestmarke knacken: Zuletzt gelangen den Berlinern so viele Erfolge nacheinander in der Saison 2012/2013 unter dem damaligen Trainer Jos Luhukay.

"Wir wollen die Saison im besten Fall ohne weitere Niederlage beenden" Tjark Ernst und Hertha BSC befinden sich in einem echten Aufschwung. Im Interview spricht der Torhüter über seine Fußballer-Familie, die Degradierung unter Ex-Trainer Cristian Fiél und darüber, welche Saisonziele er und die Berliner noch haben. Tjark Ernst und Hertha BSC befinden sich in einem echten Aufschwung. Im Interview spricht der Torhüter über seine Fußballer-Familie, die Degradierung unter Ex-Trainer Cristian Fiél und darüber, welche Saisonziele er und die Berliner noch haben. mehr

Cuisance und Kenny sind gesperrt

"Die Jungs entwickeln aktuell unfassbar viel Energie. Dafür belohnen wir uns mit Siegen, und jeder einzelne spürt, wie geil sich das anfühlt", sagte jüngst Trainer Stefan Leitl. Und auch Torwart Tjark Ernst betonte im rbb|24-Interview, die Stimmung habe sich "nun etwas gelockert, es gibt einfach keinen Ersatz für Siege". Daran wolle man anknüpfen.



Nicht helfen können dabei gegen den Tabellennachbarn die gelbgesperrten Michael Cuisance und Jonjoe Kenny. Sie werden ersetzt durch Kevin Sessa und Marton Dardai, der seine Gelbsperre wiederum in Köln abgesessen hatte.

Die Aufstellung: Ernst - Zeefuik, Gechter, Leistner, M. Dardai, Winkler - Demme - Maza, Sessa - Scherhant, Reese

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 12.04.2025, 18 Uhr