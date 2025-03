Live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha BSC in Braunschweig die Talfahrt stoppen? Stand: 16.03.2025 12:38 Uhr

Zweitligist Hertha BSC muss im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig antreten. Kann die Elf von Stefan Leitl die sportliche Talfahrt nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg endlich stoppen? Jetzt live hören und im Ticker.

Am 26. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga kommt es in Braunschweig zwischen Hertha BSC und der Eintracht zu einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf. Der Trend spricht momentan eindeutig gegen die Berliner: Aus den letzten sieben Spielen holte Hertha nur einen Punkt bei sechs Niederlagen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Stefan Leitl ist mittlerweile auf Platz 14 abgerutscht, nur noch drei Zähler vom Relegationsplatz entfernt, auf dem Gegner Braunschweig platziert ist. Eine Niederlage würde die Hertha noch tiefer in die sportliche Krise stürzen.

Leitl sieht den Druck beim Gegner

Braunschweig holte immerhin aus den letzten sieben Spielen ansprechende zehn Punkte, wobei Hertha-Trainer Stefan Leitl auf der Spieltags-Pressekonferenz betonte, dass der Druck eher auf Eintracht-Seite liegen würde, da der Gegner nach Punkten gleichziehen wolle. "Wir müssen in den Vordergrund stellen, dass wir unsere Leistung bringen. Dann können wir gewinnen", so Leitl. Er erwarte, dass seine Mannschaft so auftreten werde wie im vergangenen Heimspiel gegen Schalke, da habe man "viele Dinge gut gemacht".



Deswegen nimmt Leitl auch nur eine Änderung in Herthas Startelf vor. Im Angriff bekommt Derry Scherhant das Vertrauen statt Luca Schuler. Der sprintstarke Angreifer wird neben Hoffnungsträger Fabian Reese stürmen. Auf Braunschweiger Seite sollte Hertha vor allem auf den französischen Torjäger Rayan Philippe achten. Mit neun Treffern und vier Vorlagen ist er an 57 Prozent aller Tore der Eintracht beteiligt.



Anstoß ist 13:30 Uhr vor über 23.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion.



Herthas Startelf: Ernst - Kenny, Gechter, Leistner, Dardai, Zeefuik - Klemens, Cuisance, Maza - Scherhant, Reese



Braunschweigs Startelf: R. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou - Kaufmann, Di Michele Sanchez - Köhler, Baas - Tempelmann - Szabo, Philippe

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbbUM6, 16.03.2025, 18 Uhr