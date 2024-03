Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha bei St. Pauli den Anschluss zur Tabellenspitze herstellen? Stand: 10.03.2024 12:44 Uhr

Nach Patzern der Konkurrenz könnte Hertha BSC mit einem Sieg gegen den Tabellenführer bis auf vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Pal Dardai hat seine Mannschaft aufgefordert, aktiver zu spielen.

Seit dem Hinspiel im Herbst, als St. Pauli Hertha streckenweise vorgeführt hatte, hat sich Pal Dardais Mannschaft weiterentwickelt. Zwar hängt zu viel von der Klasse von Fabian Reese ab, aber die Berliner befinden sich weiterhin in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Wenn die Mannschaft nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen möchte, benötigt sie einen Sieg am Millerntor.



Pal Dardai hat seinen Plan dafür in die Pressekonferenz erklärt: "Wir sind gut vorbereitet, sind stabil, haben eine massive Blockverteidigung. Doch ich will statt Passivität viel mehr Aktivität als zuletzt. Ich will nicht hinten tief verteidigen und kontern, sondern den Ball im Mittelfeld durch Pressing erobern und schnell umschalten."

So werden sie spielen

Im Vergleich zum Spiel gegen Kiel verändert Pal Dardai seine Mannschaft nur auf einer Position. Für Ibo Maza startet Marten Winkler. Er spielt auf der rechten Außenbahn, dafür rückt Palko Dardai in die Zentrale und gibt den Zehner.



Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, Gechter, Karbownik - Klemens, Barkok - Winkler, P. Dardai, Reese - Tabalovic



FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe, J. Eggestein, Saad

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.03.2023, 14:15 Uhr