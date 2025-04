Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann der 1. FC Union mit Bayer Leverkusen das nächste Topteam ärgern? Stand: 12.04.2025 14:43 Uhr

Union Berlin peilt eine Premiere an: Noch nie konnten die Köpenicker einen Auswärtssieg gegen die Werkself feiern. Nach zuletzt starken Auftritten gegen höher platzierte Vereine will das Team von Steffen Baumgart auch in Leverkusen punkten.

Fußball-Bundesligist Union Berlin will mit dem dritten Auswärtssieg in Serie die Abstiegssorgen endgültig vertreiben. Allerdings haben die seit vier Partien ungeschlagenen Köpenicker mit Bayer Leverkusen am Samstag nicht nur den Titelverteidiger als Gastgeber, sondern zugleich einen Angstgegner: Noch nie konnte Union in Leverkusen gewinnen. Insgesamt gab es in den bisherigen 14 Bundesliga-Duellen gegeneinander lediglich einen Erfolg für die Köpenicker.

Ilic wieder dabei

In der BayArena kann Union-Trainer Steffen Baumgart auch auf Andrej Ilic zurückgreifen, der beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg aufgrund von Kniebeschwerden bereits nach 38 Minuten ausgewechselt werden musste. Für den Toptorjäger Benedict Hollerbach startet Tim Skarke.

Die Aufstellung: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Schäfer, Haberer - Ilic, Skarke

Sendung: rbb UM6, 12.04.2025, 18 Uhr