Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Holt sich Hertha den dritten Ligasieg in Folge?

Nach den Siegen gegen Regensburg und Kaiserslautern will Hertha BSC im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf den dritten Erfolg am Stück holen. Doch die Gäste aus dem Rheinland haben andere Pläne - mit einem Sieg können sie wieder an die Tabellenspitze springen.

So langsam scheint Hertha BSC in die Spur zu kommen. Seit dem etwas holprigen Saisonauftakt mit der Heimniederlage gegen den SC Paderborn ist das Team von Trainer Cristian Fiél ungeschlagen. Nach den jüngsten Erfolgen gegen Jahn Regensburg und den 1. FC Kaiserslautern streben die Charlottenburger nun ihren dritten Ligasieg nacheinander an. Doch der heutige Gegner hat es sich in sich. Fortuna Düsseldorf ging als Tabellenführer in diesen fünften Spieltag und kann mit einem Sieg im Olympiastadion an die Spitze des Tableaus zurückkehren.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der Teams, ein 2:2-Unentschieden im vergangenen Januar, war vor allem für Hertha BSC ein besonders emotionales. Es war die erste Partie nach dem plötzlichen Tod von Vereinspräsident Kay Bernstein.

