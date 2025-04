Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Holen die Eisbären mit einem Heimsieg gegen Köln die Meisterschaft? Stand: 25.04.2025 18:56 Uhr

Mit einer beeindruckenden Dominanz sind die Eisbären bisher durch die Finalserie der Deutschen Eishockey Liga gerauscht. Mit einem Heimsieg gegen die Kölner Haie können die Berliner ihren elften DEL-Titel perfekt machen.

Die Eisbären Berlin könnten mit einem Heimsieg gegen die Kölner Haie am Freitagabend ihren Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigen. In der Finalserie, die im Modus Best-of-Seven ausgetragen wird, liegen die Berliner mit 3:1 in Führung. Ein weiterer Erfolg würde den Eisbären damit reichen, um ihren insgesamt elften DEL-Titel zu gewinnen.



In der Finalserie sind die Eisbären bisher extrem dominant aufgetreten. Lediglich das zweite Spiel in Köln ging knapp mit 1:2 nach Verlängerung verloren, insgesamt sind 20:3 Tore gefallen. Obwohl die Meisterschaft der Berliner also kaum jemand anzweifelt, betonen diese, dass sie "nicht vergessen, dass es am Freitag wieder bei null losgeht", so Marcel Noebels. "Wir haben einen großen Schritt gemacht, aber der letzte ist immer der schwerste. Ich glaube, dass Köln jetzt mit dem Rücken zur Wand noch mal alles reinschmeißt und mit allen Kräften versucht, die Serie noch mal nach Köln zu holen", so der Stürmer.

