Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha zu Gast bei Aufstiegsaspirant Elversberg Stand: 02.03.2025 12:36 Uhr

Wenn Hertha BSC am Sonntagnachmittag in Elversberg antritt, geht es auch um den Aufstieg. Allerdings nicht etwa für den Hauptstadtklub, sondern für den Verein aus der beschaulichen saarländischen Provinz.

Die kleine SV Elversberg steht dort, wo Hertha BSC gern stünde - mitten im Aufstiegsrennen. Die Saarländer belegen aktuell Platz acht und wären mit einem Sieg gegen die Berliner und dann 39 Punkten in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.



Die Lage bei Hertha BSC ist bekanntlich eine andere: Stefan Leitl geht nach der Entlassung von Cristian Fiél in sein zweites Spiel als Trainer der Blau-Weißen. Nach dem Remis zuhause gegen den 1. FC Nürnberg (0:0) hoffen Leitl und alle Herthaner in Elversberg auf den ersten Sieg seit fünf Spielen.



Leitl setzt in Elversberg auf die gleiche Elf wie gegen Nürnberg. Bedeutet auch: Für Michael Cuisance bleibt zunächst nur ein Platz auf der Bank.



Herthas Aufstellung: Ernst, Zeefuik, M. Dardai, Gechter, Kenny - Klemens, Maza, Karbownik - Reese, Niederlechner, Scherhant



Sendung: rbb24 Inforadio, 02.03.25, 13:30 Uhr