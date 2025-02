Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha und Fiél in Düsseldorf zum Siegen verdammt Stand: 15.02.2025 19:45 Uhr

Hertha BSC ist zum Zweitliga-Topspiel zu Gast in Düsseldorf. Die Mannschaft um Fabian Reese will nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg einfahren. Für Trainer Cristian Fiél geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch die eigene Zukunft.

Hertha begibt sich am Samstagabend (20:30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf auf Mission Wiedergutmachung. Aus den letzten drei Spielen holte das Team von Cristian Fiél keinen Punkt. In zwei Spielen, unter anderem gegen den Tabellenletzten Regensburg, blieben sie sogar torlos. Für Trainer Fiél könnte das Spiel in Düsseldorf ein Schicksalsspiel um den eigenen Job werden. Auf der Pressekonferenz vor der Partie betonte der Coach, dass "nur ein Sieg zählt".



Doch ein Selbstläufer wird das Auswärtsspiel für die Berliner nicht. Im Jahr 2025 hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune noch kein Pflichtspiel verloren und steckt mitten im Aufstiegskampf. Acht Punkte holten sie aus den vergangenen vier Partien, zuletzt gab es ein 1:1 in Hannover. Ein Hoffnungsschimmer für Hertha: Bei Mannschaften aus der aktuell oberen Tabellenhälfte haben sie in dieser Saison noch nicht verloren.



Riesiger Umbruch droht - Wie könnte Herthas Kader nächste Saison aussehen? Nach dem verkorksten Rückrundenstart kann Hertha BSC für eine weitere Zweitligasaison planen. Auslaufende Verträge, wechselwillige Stars, sportliche Enttäuschungen und nachrückende Talente - dem Kader droht ein riesiger Umbruch. Von Marc Schwitzky Nach dem verkorksten Rückrundenstart kann Hertha BSC für eine weitere Zweitligasaison planen. Auslaufende Verträge, wechselwillige Stars, sportliche Enttäuschungen und nachrückende Talente - dem Kader droht ein riesiger Umbruch. Von Marc Schwitzky mehr

Fiél vertraut dem Stammpersonal

Seine Startelf verändert Fiél im Vergleich zum 0:1 zu Hause gegen Kaiserslautern lediglich auf einer Position. Der verletzt ausfallende Kevin Sessa wird auf der Doppelsechs von Michal Karbownik ersetzt. Bereits im vergangenen Spiel gegen Kaiserslautern, als Sessa in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, ersetzte Karbownik den 24-Jährigen positionsgetreu. Im Sturmzentrum erhält erneut Derry Scherhant das Vertrauen.



Die Startelf

Hertha BSC: Gersbeck - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Karbownik - Cuisance, Maza, Reese - Niederlechner



Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal, Oberdorf, Siebert, Heyer - Haag, Johannesson - Niemiec, van Brederode, Kwarteng - Kownacki

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 16.02.2025, 18 Uhr