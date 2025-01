Live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha startet beim SC Paderborn in die Rückrunde Stand: 19.01.2025 13:26 Uhr

Erschwerte Bedingungen zum Rückrundenstart: Hertha BSC muss in Paderborn auf mehrere Stammkräfte verzichten, auch Torhüter Tjark Ernst fehlt verletzt. Das Team von Cristian Fiél will in Ostwestfalen trotzdem in die Erfolgsspur zurückfinden.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will nach einer nicht zufriedenstellenden Hinrunde in der Rückserie effizienter angreifen. "Am Sonntag muss der Startschuss sein für die nächsten 17 Spiele, in denen wir die Situation ändern müssen, in die wir uns gebracht haben", sagte Hertha-Trainer Cristian Fiél vor dem Rückrundenauftakt beim SC Paderborn, "jetzt ist es an der Zeit, die Situation zu ändern."



Optimistisch stimmt den 44-Jährigen, wie die Mannschaft in der Winterpause gearbeitet habe. Auf dem Programm standen die Abläufe in der Offensive und Defensive sowie die Abstellung der individuellen Fehler, die in der Hinrunde einige Punkte gekostet haben.

"Wir können da oben mitspielen"

Torwart Tjark Ernst fehlt

Allerdings reihen sich in die ohenhin üppige Liste von Ausfällen nun auch noch Diego Demme und Tjark Ernst, wie Hertha am Sonntag im Vorfeld der Partie mitteilte. Demme habe "im Training einen Ball gegen den Kopf bekommen und anschließend Probleme gehabt". Stammtorhüter Ernst fehlt aufgrund muskulärer Probleme, für ihn spielt Marius Gersbeck.



Jeremy Dudziak, Bilal Hussein und John Anthony Brooks fehlen weiterhin verletzt, am schwersten wiegt aber wohl die Abwesenheit von Marton Dardai nach dessen Gelb-Roter-Karte. Fabian Reese trainierte nach seiner Sprunggelenksverletzung zwar wieder, wird beim SC Paderborn aber noch nicht auflaufen.

Die Startelf: Gersbeck – Kenny, Leistner, Klemens, Zeefuik – Sessa, Cuisance – Maza, P. Dardai, Scherhant – Niederlechner

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.01.2025, 14:15 Uhr