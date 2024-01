Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha empfängt Düsseldorf zum ersten Spiel nach Tod von Präsident Bernstein Stand: 21.01.2024 13:11 Uhr

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres steht bei Hertha BSC ganz im Zeichen der Trauer um Präsident Kay Bernstein. Auch wenn der Sport dabei Nebensache ist, braucht es gegen Düsseldorf Punkte, um den Aufstieg nicht aus den Augen zu verlieren.

Bereits mehrere Stunden vor dem Anpfiff hatten sich zahlreiche Hertha-Fans am Theodor-Heuss-Platz versammelt, um an einem Trauermarsch zum Gedenken an den unerwartet verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein teilzunehmen. Rund um das Spiel gegen Düsseldorf sind zahlreiche weitere Aktion geplant. Vor dem Anpfiff soll es eine Schweigeminute geben, zudem wird Hertha mit Trauerflor spielen. Am Olympiastadion sind verschiedene Gedenkorte eingerichtet, an denen Fans die Möglichkeit haben, Blumen abzulegen und sich in Kondolenzbücher einzutragen.

Ein Spiel im Sinne von Bernstein

Auch der sportliche Ablauf rund um die Partie ist anders als sonst. Die übliche Pressekonferenz mit Trainer Pal Dardai im Vorfeld war abgesagt worden und die Spieler von Hertha BSC werden nach dem Abpfiff nicht für Interviews zur Verfügung stehen.



Dass die Partie stattfindet, sei dabei aber im Sinne von Bernstein, so Geschäftsführer Thomas Herrich: "Wir haben am Sonntag um 13:30 ein Spiel und Kay hätte gewollt, dass wir mit Hochdruck an die Arbeit gehen." Auch wenn das Ergebnis an diesem Sonntag für die meisten Anhänger wohl zur Nebensache wird, mit einem Sieg gegen die Gäste aus dem Rheinland könnte Hertha in der Tabelle einen Sprung nach oben machen und den Abstand auf die Aufstiegsränge verkleinern.



Damit das gelingt, verändert Trainer Dardai seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause (0:0 gegen Osnabrück) auf vier Positionen. Zeefuik, Bouchalakis, Prevljak und Winkler beginnen anstelle von Kenny (Muskelverletzung), Marton Dardai, Christensen und Niederlechner (Rot-Sperre).

