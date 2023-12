Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC mit Pflichtaufgabe gegen Osnabrück Stand: 16.12.2023 12:39 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und klarer Favorit im Heimspiel gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück. Allerdings muss die Hertha auf den erkrankten Fabian Reese verzichten. Jetzt live hören und im Ticker.

Hertha BSC hat allen Grund selbstbewusst in das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück zu gehen, ist das Team von Pal Dardai doch wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspiele ohne Niederlage. Hertha Trainer Pal Dardai geht trotzdem davon aus, "dass wir unsere letzten Reserven bringen müssen, um drei Punkte zu holen". Mit einem Sieg könnte Hertha bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz 3 heranrücken.



Reese fällt aus, Tabakovic wieder von Anfang an

Verzichten muss Dardai jedoch auf den zuletzt überragend aufspielenden Fabian Reese, der einen Infekt auskurieren muss. Neu in der Startelf ist Gustav Christensen, der auf der rechten offensiven Außenbahn den Vorzug erhählt. Torjäger Haris Tabakovic ersetzt im Sturmzentrum Smail Prevljak.



Für den neuen Gäste-Trainer Uwe Koschinat ist es das dritte Spiel an der Seitenlinie des VfL. Zuvor gab es ein 0:4 zum Debüt gegen Schalke 04 und zuletzt ein 1:1 gegen Tabellenführer St. Pauli. Hertha sollte also gewarnt sein, gegen Spitzenteams der Liga hat Osnabrück zuletzt immer gepunktet. Anstoß ist 13 Uhr im Olympiastadion.





