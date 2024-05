Audiostream und Liveticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC gastiert zum ersten Mal in seiner Geschichte in Elversberg Stand: 05.05.2024 12:47 Uhr

Seit mehr als 130 Jahren gibt es Hertha BSC mittlerweile bereits. Am Sonntagnachmittag kommt es trotzdem zu einer Premiere: Die Berliner treten zum ersten Mal in der Klubgeschichte bei der SV Elversberg an. Sportlich geht es um wenig.

Hertha BSC tritt am Sonntag (13:30 Uhr) bei der SV Elversberg an. Für die Berliner ist es der erste Auftritt jemals bei den Saarländern. Sportlich hat die Partie quasi keine Bedeutung mehr. Hertha hat mit dem Aufstieg nichts mehr zutun und auch für Elversberg steht seit Samstag fest, dass sie ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga planen können.



Pal Dardai forderte von seiner Mannschaft im Saisonendspurt dennoch ein professionelles Auftreten. Der Coach schickt in Elversberg die gleiche Startelf aufs Feld wie beim 1:1-Remis gegen Hannover am letzten Wochenende.



