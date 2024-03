Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC empfängt Schalke 04 im vollen Olympiastadion Stand: 17.03.2024 12:31 Uhr

Zwei große Namen duellieren sich in der 2. Bundesliga: Nach drei sieglosen Spielen in Serie empfängt Hertha BSC am Sonntag Schalke 04. Ein fast ausverkauftes Olympiastadion inklusive zahlreicher Gästefans dürfte für viel Stimmung sorgen.

Hertha BSC empfängt Schalke 04 – was in den vergangenen Jahrzehnten zumeist Alltag in der deutschen Fußball-Beletage war, steht an diesem Sonntag (13:30 Uhr) in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Am 26. Spieltag Deutschlands zweithöchster Spielklasse kommt es zum Duell zweier Klubs, die zu den größten Namen in der hochkarätig besetzten 2. Bundesliga gehören. Während Hertha seine wenig schmeichelhafte Serie von zuletzt drei sieglosen Spielen am Stück beenden will, geht es für Schalke gar um wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Liga.

Viele Fans für viel Stimmung

Der Rahmen dürfte dem sportlich wie traditionell durchaus besonderen Spiel am Sonntag in jedem Fall gerecht werden: Das 74.000 Fans fassende Berliner Olympiastadion ist bereits seit einigen Tagen nahezu ausverkauft – weil die Vorfreude der Berliner Fans auf das Duell gegen Schalke groß ist und weil die Gäste dem Vernehmen nach viele Anhänger aus Nordrhein-Westfalen mitbringen. "Ich habe gehört, dass 15.000 bis 20.000 Schalker Fans kommen werden. Das ist nicht normal", zeigte sich Schalke-Trainer Karel Geraetes bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beeindruckt.



Sein Berliner Pendant Pal Dardai kann sich am Sonntag auf noch mehr Unterstützung verlassen und auf die Gelsenkirchener Auswärtsschwäche hoffen: Als einziger Zweitligist hat Schalke im Jahr 2024 bislang in der Fremde noch keinen Punkt geholt. Auch deswegen steht die Mannschaft um Top-Torjäger Kenan Karaman (neun Treffer) in der Tabelle aktuell auf Rang 14 – mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hertha hingegen würde mit einem Sieg zumindest wieder den Anschluss an das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz herstellen.

Herthas mögliche Startelf: Ernst - Karbownik, Leistner, Gechter, Zeefuik - Klemens, Barkok - Reese, Winkler, P. Dardai - Tabakovic

