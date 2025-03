Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC empfängt die guten Freunde des Karlsruher SC Stand: 29.03.2025 12:32 Uhr

Eigentlich verbindet Hertha BSC und den Karlsruher SC eine enge Freundschaft. Uneigentlich wird die ab 13 Uhr zumindest auf dem Rasen vorübergehend ruhen. Hertha ist im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zum Siegen verdammt.

Seit mittlerweile knapp 50 Jahren verbindet den aktuellen Fußball-Zweitligisten Hertha BSC eine enge (Fan-)Freundschaft mit dem Karlsruher SC. Auch an diesem Samstag (ab 13 Uhr) wird sie im Berliner Olympiastadion zu sehen sein, unter anderem durch eine Verlegung des Gästeblocks neben die Ostkurve. Sportlich hingegen werden die beiden Mannschaften alles daran setzen, sich keinerlei Geschenke zu überreichen.

Hertha und der KSC: Freunde, die sich nichts schenken wollen Die Fan-Freundschaft zwischen Hertha und dem KSC sorgt immer wieder für besondere Atmosphäre. Im Olympiastadion dürften die Sympathien am Samstag allerdings in den Hintergrund rücken. Gerade die Berliner können sich keine Pleite erlauben. Die Fan-Freundschaft zwischen Hertha und dem KSC sorgt immer wieder für besondere Atmosphäre. Im Olympiastadion dürften die Sympathien am Samstag allerdings in den Hintergrund rücken. Gerade die Berliner können sich keine Pleite erlauben. mehr

Stets torreiche Duelle in jüngerer Vergangenheit

Allen voran die Berliner Gastgeber sind am 27. Spieltag der 2. Bundesliga gefordert zu punkten. Mit einem 5:1-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig landete die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl vor der Länderspielpause einen lange herbeigesehnten Befreiungsschlag an der unliebsamen Grenze zum Tabellenkeller. Die Leistung gilt es nun gegen die in den vergangenen Monaten ebenfalls kriselnden Karlsruher zu bestätigen und so eventuell einen etwas nachhaltigeren Aufschwung zu schaffen.



Hoffnung auf ein zumindest torreiches Spiel machen die Zahlen vorangegangener Duelle zwischen den beiden Mannschaften. In den vergangenen acht Pflichtspielen zwischen Hertha und Karlsruhe fielen 37 Tore, immer mindestens vier pro Partie.



Umso wichtiger ist angesichts dieser Statistik eine Personalie: Für zusätzliche defensive Stabilität auf Berliner Seite könnte der gerade noch rechtzeitig wiedergenesene und wie üblich in die Startelf beorderte Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny sorgen.

Herthas Startaufstellung

Ernst - Kenny, Gechter, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Cuisance, Demme, Maza - Reese, Scherhant



Sendung: rbb24 Inforadio, 29.03.2025, 13:15 Uhr