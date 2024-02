Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha BSC empfängt den Hamburger SV Stand: 03.02.2024 20:01 Uhr

Drei Tage nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal ist Hertha BSC zurück im Alltag der 2. Liga. Unter Flutlicht empfangen die Berliner am Abend im Olympiastadion den Hamburger SV zum Duell zweier langjähriger Bundesligisten.

Es ist ein zweites Fußball-Highlight innerhalb von vier Tagen, das die Spieler und Fans von Hertha BSC am Samstagabend erwartet. Drei Tage nach dem vor allem in der Art und Weise ärgerlichen Ausscheiden im DFB-Pokal empfängt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ab 20:30 Uhr den Hamburger SV im Olympiastadion. Rund 60.000 Zuschauer werden dort am Samstagabend zum Duell der beiden namhaften Zweitligisten erwartet.

Hertha will und muss sich steigern

Für Hertha geht es gegen den HSV darum, sportlich zurück in die Spur zu finden. Nach zwei spielerisch enttäuschenden Auftritten in Wiesbaden und gegen Kaiserslautern wollen die Berliner am Samstagabend vor großer Kulisse anders auftreten. Allen voran defensiv bedarf es von der Mannschaft um Kapitän und Abwehrchef Toni Leistner einer klaren Steigerung. Aber selbst, wenn die Hertha diese am Samstag tatsächlich auf den Rasen bringt, dürfte sie ein schwieriges Spiel erwarten.



"Wir müssen improvisieren morgen, um eine gesunde Mannschaft rauszuschicken, die marschieren kann", erklärt Trainer Pal Dardai bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Pascal Klemens und Linus Gechter fallen mit Infekten aus, Agustin Rogel und Bence Dardai befinden sich noch im Aufbautraining, dazu plagt Marton Dardai eine Muskelverletzung. Auch Fabian Reese, der Herthas Spiel bei seinem Comeback im Pokal spürbar belebte, dürfte noch nicht wieder fit genug für einen Einsatz über 90 Minuten sein.

Herthas Startaufstellung

Das Spiel im Liveticker

Auch in dieser Saison hören Sie alle Liga- und Pokalspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

