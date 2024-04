Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hält Herthas Erfolgsserie auch in Karlsruhe an? Stand: 21.04.2024 12:42 Uhr

Hertha peilt beim Karlsruher SC den dritten Sieg in Folge an. Dabei kommt es beim Zweitliga-Duell auch zu einem Wiedersehen alter Freunde. Beim KSC läuft sportlich derzeit ebenfalls vieles rund.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will am Sonntag im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC seinen kleinen Höhenflug fortsetzten und den dritten Sieg in Folge einfahren (ab 13:30 im rbb|24.de-Audiostream und im Liveticker). Mit einem Erfolg könnte Hertha erstmals in dieser Saison unter die Top-Fünf springen - und eine minimale Resthoffnung im Aufstiegskampf aufrecht erhalten. Die Badener rangieren aktuell aber nur einen Punkt hinter dem Hauptstadt-Klub. Auch die Karlsruher präsentieren sich seit Wochen formstark und holten aus den vergangenen vier Partien acht Punkte.



Hertha-Trainer Pal Dardai kündigte am Freitag an, genauso zu spielen wie in der Vorwoche beim 4:0-Erfolg gegen Hansa Rostock, also auch mit Verteidiger Michal Karbownik. Der hatte unter der Woche mit Knieproblemen gekämpft, doch Dardai zeigte sich optimistisch, dass der Pole in Karlsruhe auflaufen kann.

Gut gelaunt in den Schlussspurt Der Sparkurs geht auf, die Mannschaft gewinnt und spielt dabei sogar guten Fußball. Vor dem Spiel beim Karlsruher SC sieht die Hertha-Welt rosig aus wie lange nicht mehr. Allerdings geht es dem Gegner da ganz ähnlich. Von Ilja Behnischmehr

Letzte Hertha-Pleite lange her

Die Berliner und Karlsruher sind seit 47 Jahren eng verbunden. Für die Fans soll es am Wochenende einige Aktionen und Vergünstigungen in der Fächerstadt geben. Etwa 5.000 Hertha-Anhänger werden am Sonntag in Karlsruhe erwartet.



Die letzte Niederlage für Hertha gegen den KSC liegt dabei bereits 15 Jahre zurück. Im Mai 2009 besiegten die Badener die Berliner mit 4:0. Der heutige Funktionär Maik Franz, der später auch für Hertha auf dem Platz stand, war einer der Torschützen.



Die letzte Begegnung der beiden befreunden Vereine endete im November des vergangenen Jahres 2:2 unentschieden. Nach einem schweren Start drehte Hertha das Spiel, verpasste am Ende allerdings knapp den Sieg.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM 6, 21.04.2024, 18:00 Uhr