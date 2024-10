Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin in Kiel der erste Auswärtssieg der Saison? Stand: 20.10.2024 14:54 Uhr

Wenn der 1. FC Union am Sonntag im hohen Norden bei Holstein Kiel zu Gast ist, wollen die "Eisernen" nach mehr als acht Monaten wieder einen Bundesliga-Auswärtssieg einfahren. In Audio-Vollreportage und Liveticker können Sie das Duell verfolgen.

Rund acht Monate - genauer gesagt 246 Tage - sind vergangen, seitdem der 1. FC Union Berlin zum bislang letzten Mal einen Auswärtssieg in der Bundesliga feiern konnte. Am 17. Februar gewannen die Eisernen in der Vorsaison mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim - seitdem warten die Köpenicker auf einen Dreier in der Fremde.

Eine Änderung in der Startelf

Den nächsten Anlauf nimmt das Team von Trainer Bo Svensson am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr in der Sportschau-Vollreportage) bei Aufsteiger Holstein Kiel.



Dabei setzt der Coach auf nahezu die gleiche Elf, die vor der Länderspielpause mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewann. Einzige personelle Änderung: Tim Skarke ersetzt in der Offensive Woo-Yeong Jeong.

Die Startaufstellungen

1. FC Union Berlin: Rönnow - Diogo Leite, Vogt, Doekhi - Rothe, R. Khedira, Kemlein, Trimmel - Vertessen, Skarke - Hollerbach



Holstein Kiel: Weiner - Komenda, Erras, Ivezic - Porath, Remberg, Knudsen, Gigovic, T. Becker - Pichler, Bernhardsson

