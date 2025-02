Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin in Hoffenheim der Befreiungsschlag? Stand: 08.02.2025 15:24 Uhr

Union Berlin steht vor einem wegweisenden Spiel im Abstiegskampf. Bei der TSG Hoffenheim steht das Team unter Druck. Bei einer Niederlage könnten die Köpenicker von den Kraichgauern überholt werden.

Der 1. FC Union Berlin bekommt es in der Bundesliga wieder mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun. Die Eisernen treten an diesem Samstag (15:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim an.



Union ist Tabellen-14. mit 21 Punkten. Hoffenheim liegt mit 18 Zählern einen Rang dahinter und könnte im Falle eines Sieges mit zwei Toren Differenz vorbeiziehen. Gegen weitere Abstiegskandidaten St. Pauli, Augsburg und Heidenheim hatten die Köpenicker zuletzt verloren.

Baumgart warnt vor Hoffenheim

Union-Trainer Steffen Baumgart zollte dem Gegner bereits Respekt: "Was das reine Fußballspielen angeht, gehört Hoffenheim mit zu den besseren Mannschaften in der Liga. Sie finden viele Lösungen im letzten Drittel. Wir wissen, was am Samstag auf uns zukommen wird", sagte er.



Im Fokus stehen wird der Angriff der Unioner. Dieser erzielte bislang die wenigsten Tore ligaweit. In der Transferperiode kam der Angreifer Marin Ljubicic vom Linzer ASK. Beim Start in die Trainingswoche fehlte er allerdings, aus privaten Gründen. Ein Platz in der Startelf gegen Hoffenheim ist für ihn deshalb noch nicht drin.





Verkraften muss die Mannschaft außerdem die Abgänge von Yorbe Vertessen und Jordan Siebatcheu. Auch Kevin Vogt und Aljoscha Kemlein sind verletzungsbedingt weiterhin keine Optionen. Tom Rothe (nach Erkrankung) und Leopold Querfeld (nach Gelbsperre) kehren aber zurück in den Kader. Ivan Prtajin, der beim 0:0 gegen RB Leipzig zu seinem ersten Einsatz im Union-Trikot von Beginn an kam, wird erneut starten.





Startelf Union: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Diogo Leite, Skov - Haberer, R. Khedira - Jeong - Skarke, Hollerbach - Prtajin



Startelf Hoffenheim: L. Philipp - Arthur Chaves, Östigard, Akpoguma, D. Jurasek - Geiger, Bischof - Hlozek, Kramaric, Bülter - Moerstedt

