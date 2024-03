Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt der Sprung ins Tabellenmittelfeld? Stand: 30.03.2024 14:40 Uhr

Union Berlin gastiert am Samstag um 15:30 Uhr bei Eintracht Frankfurt. Die Eisernen haben in den letzten Wochen einen beachtlichen Abstand auf die Abstiegsränge aufgebaut - mit einem Sieg könnte der endgültige Befreiungsschlag gelingen. Jetzt live hören und im Ticker

Acht Spiele vor Saisonende hat der 1. FC Union Berlin neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein kleines Polster, das keine unbegrenzten Ausrutscher zulässt, aber doch die ärgsten Sorgen verschwinden lässt. Am Samstag (15:30 Uhr) treffen die Eisernen auf Eintracht Frankfurt - in Hessen hat Union die Chance, auch die letzten Abstiegssorgen hinter sich zu lassen und ins Tabellenmittelfeld zu hüpfen.

Doch die Frankfurter verfolgen selbst noch große Saisonziele - die Qualifikation für das internationale Geschäft. Aktuell steht die Eintracht mit 40 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang und hat in beide Richtungen Luft. RB Leipzig liegt neun Punkte vor ihnen und Augsburg hat fünf Punkte Rückstand. Vor der Länderspielpause gab es eine 1:3-Niederlage in Dortmund. "Man spürt eine Freude, dass wir jetzt in den Endspurt reingehen. Es sind noch acht Spiele. Wir wollen von Samstag an zeigen, dass wir richtig Bock auf diese Phase haben, die jetzt kommt", zeigte sich SGE-Trainer Dino Toppmöller im Vorfeld des Spiels motiviert.



"Frankfurt ist eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist mit Konterspielern", warnte Union-Coach Nenad Bjelica. "Sicher ist Frankfurt zuhause mit vollem Stadion ein sehr unangenehmer Gegner. Aber wir rechnen uns Chance aus und hoffen, dass wir an die Leistung, die wir gegen Werder Bremen gezeigt haben, anknüpfen können." Gelingt das, könnten die Köpenicker den nächsten, womöglich endgültigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landen.

