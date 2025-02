Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin die Überraschung gegen RB Leipzig?

Abstiegsbedrohte Unioner empfangen schwächelnde Leipziger

Flutlichtspiel an der Alten Försterei: Der 1. FC Union empfängt am Samstagabend (18:30 Uhr) RB Leipzig in Köpenick. Die Sachsen reisen mit Champions-League-Frust an, Union-Trainer Baumgart will "das Ganze anzünden". mehr