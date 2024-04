Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin der dritte Auswärtssieg der Saison? Stand: 12.04.2024 19:59 Uhr

Unter Trainer Nenad Bjelica scheint Fußball-Bundesligist Union Berlin vor allem defensiv stabilisiert. Die Abstiegsgefahr jedoch ist noch nicht gebannt - was vor allem an der eklatanten Auswärtsschwäche liegt.

Würde der 1. FC Union Berlin ausschließlich im heimischen Stadion an der Alten Försterei spielen, die Welt sähe ganz anders aus. Einen stabilen zehnten Platz belegen die Köpenicker in der Heimtabelle der Fußball-Bundesliga, zumindest der sichere Europapokal-Platz sechs wäre mit nur fünf Punkt noch in greifbarer Nähe. Dass der Champions League-Teilnehmer in der Gesamtwertung aber weiterhin nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 hat, liegt vor allem an der außerordentlichen Auswärtsschwäche des Teams.



Auf Platz 15 wird in Union in der entsprechenden Auswärtstabelle geführt mit gerade einmal neun Punkten aus 14 Spielen. Der VfL Bochum, die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga, hat gerade einmal zwei Punkte weniger gesammelt.

Zumindest statistisch besteht allerdings wenig Hoffnung auf Besserung. Der FC Augsburg ist so etwas wie ein Angstgegner der Berliner. Von insgesamt 13 Duellen zwischen beiden Vereinen konnten die Augsburger fünf für sich entscheiden. Sieben Partien endeten Unentschieden. Nur ein einziges Mal, im Januar 2020, gewann Union (2:0). Dass den Gästen gleich sechs Spieler verletzt (Jakob Busk, Josip Juranovic, Jérôme Roussillon, Yorbe Vertessen) oder gesperrt (Robin Gosens, Lucas Tousart) fehlen, erleichtert die Unternehmung nicht gerade.

Die Aufstellungen

FC Augsburg: Dahmen - Gouweleeuw, Bauer, Uduokhai, Pedersen - Breithaupt, Engels, Maier, Vargas - Tietz, Demirovic



1. FC Union Berlin: Rönnow - Trimmel, Doekhi, Vogt, Diogo Leite, Schäfer - Khedira, Kral - Hollerbach, Aaronson, Kaufmann

Das Spiel im Liveticker

