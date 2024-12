Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha in Hannover ein versöhnlicher Jahresabschluss? Stand: 22.12.2024 13:25 Uhr

Zum Abschluss der Hinrunde spielt Hertha BSC bei Hannover 96. Hertha-Trainer Cristian Fiél will mit seinem Team die Stimmung nach zuletzt drei Niederlagen drehen. 10.000 Fans werden die Blau-Weißen begleiten.

Hertha BSC spielt am 17. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde und des Jahres bei Hannover 96. Die Niedersachsen sind bislang die heimstärkste Mannschaft der Liga, während die Berliner das drittstärkste Auswärtsteam stellen. Nach den zuletzt schwachen Auftritten der Herthaner mit drei Niederlagen in Folge soll in Hannover die nötige Wiedergutmachung betrieben werden. 10.000 Fans von Hertha BSC werden in Hannover erwartet. Das Stadion ist mit 49.000 Zuschauern ausverkauft.

Fokus für Fiél: Zweikampfduelle gewinnen

Bezüglich der großen Fan-Unterstützung gab sich Hertha-Trainer Cristian Fiél auf der abschließenden Spieltags-Pressekonferenz am Freitag kämpferisch: "Wir wollen dahinfahren und einen guten Abschluss des Jahres schaffen! (…) Duelle führen, Duelle gewinnen – das wird ein großes Thema sein." Das Zweikampfverhalten passte zuletzt gar nicht bei den Berlinern, aktuell steht man in der Statistik "gewonnene Zweikämpfe" ligaweit auf dem letzten Platz.



Der zuletzt unter Druck geratene Fiél greift auch deshalb zu Änderungen beim Personal. Michale Cuisance bekommt auf der rechten, offensiven Außenbahn seine Chance. Pascal Klemens rückt dafür ins defensive Mittelfeld. Palko Dardai rotiert dafür zunächst auf die Bank.



Herthas voraussichtliche Aufstellung: Ernst – Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik – Demme, Klemens – Maza – Cuisance, Niederlechner, Scherhant



Hannovers voraussichtliche Aufstellung: Zieler – Muroya, Knight, Halstenberg, Wdowik – Kunze, Leopold – Oudenne, Lee – Tresoldi, Nielsen



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbbUM6, 22.12.2024, 18:15 Uhr