Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha in Braunschweig der dritte Sieg in Folge?

Gelingt Hertha in Braunschweig der dritte Sieg in Folge? Stand: 24.02.2024 12:30 Uhr

In Braunschweig könnte Hertha BSC die aktuelle Erfolgsserie ausbauen und den dritten Sieg in Folge feiern. Zwar reisen die Berliner als Favorit zum Abstiegskandidaten, doch die Eintracht war zuletzt im eigenen Stadion nicht zu schlagen.

Mit der Vertragsverlängerung von Leistungsträger und Publikumsliebling Fabian Reese und zwei Siegen in Folge im Gepäck, reist Hertha am 23. Spieltag der 2. Bundesliga unter besten Vorzeichen zum Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten in Braunschweig.

Heimstarke Eintracht

Doch die schwache Platzierung der Eintracht trügt. Nach dem katastrophalen Saisonstart geht es seit dem Trainerwechsel im November wieder steil bergauf für die Niedersachsen. Drei der letzten fünf Spiele konnten sie für sich entscheiden, schafften es so aus der Abstiegszone und belegen in der Formtabelle aktuell den vierten Platz. Dabei sind sie vor allem besonders heimstark. Im Eintracht-Stadion gewann das Team von Trainer Daniel Scherning vier der letzten fünf Heimspiele. Im aktuellen Kalenderjahr gab es zuhause sogar noch nicht mal ein Gegentor.



Die Berliner stehen also vor der schwierigen Aufgabe, die kompakte Defensive der Gastgeber zu knacken. Coach Pal Dardai vertraut dabei auf Florian Niederlechner, der seine Rotsperre abgesessen hat und für Haris Tabakovic als alleinige Sturmspitze ins Spiel kommt. In der Innenverteidigung ist Kapitän Toni Leistner wieder von Beginn an dabei und ersetzt dort Marton Dardai.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 24.02.2024, 13 Uhr