Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha gegen den FCK die Wende? Stand: 08.02.2025 20:00 Uhr

Die kriselnde Hertha und Trainer Cristian Fiél stehen vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern unter Zugzwang. Die Pfälzer sind ihrerseits mittendrin im Rennen um den Erstliga-Aufstieg.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern Wiedergutmachung für das blamable 0:2 bei Schlusslicht Jahn Regensburg betreiben. Rund 45.000 Menschen werden im Olympiastadion erwartet.



Mit den Pfälzern trifft die Hertha auf eines der aktuell stärksten Teams in der 2. Bundesliga. Zuletzt feierte der FCK einen Last-Minute-Sieg gegen Aufsteiger Münster (2:1), vorher hatte man mit einem 4:2 in Fürth und einem 2:1-Heimsieg gegen Ulm das Jahr 2025 begonnen. Mit einem Sieg in Berlin könnten die Lauterer zumindest über Nacht auf Rang zwei springen und punktetechnisch mit Tabellenführer Hamburg gleichziehen.



Hertha BSC spielt gegen Kaiserslautern um die Ehre Hertha BSC ist nach der 0:2-Blamage bei Schlusslicht Regensburg in der Bringschuld. Verantwortliche und Fans erwarten trotz sportlicher Perspektivlosigkeit eine Reaktion - auch wenn Gegner Kaiserslautern in bestechender Form um den Aufstieg mitspielt. Hertha BSC ist nach der 0:2-Blamage bei Schlusslicht Regensburg in der Bringschuld. Verantwortliche und Fans erwarten trotz sportlicher Perspektivlosigkeit eine Reaktion - auch wenn Gegner Kaiserslautern in bestechender Form um den Aufstieg mitspielt. mehr

Fiél unter Druck

Besonders unter Druck steht auf Berliner Seite Trainer Cristian Fiél. Sportdirektor Benjamin Weber hatte ihm unter der Woche zwar den Rücken gestärkt, aber bei einem weiteren schwachen Auftritt könnte der Coach trotzdem vor dem Aus stehen. "Das ist das Schöne im Fußball, dass du direkt die Möglichkeit bekommst, ein anderes Gesicht zu zeigen. Dieses Gesicht darf nicht einmal annähernd mit dem von letzter Woche vergleichbar sein", sagte Fiél am Donnerstag.



Für Hertha BSC wird Fabian Reese von Beginn an auflaufen. Gegen Regensburg kam Herthas Leistungsträger erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel. Dazu spielt Marton Dardai statt Toni Leistner in der Berliner Innenverteidigung. Kevin Sessa ersetzt Marten Winkler im Mittelfeld.



Die Hertha-Startelf: Gersbeck - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Sessa, Klemens - Reese, Maza, Cuisance - Scherhant



Die Lautern-Startelf: Krahl - Elvedi, Sirch, M. Bauer - Gyamerah, Robinson, Kaloc, Wekesser - Yokota, Ritter - Ache



Jetzt im Liveticker

Sendung: rbb24, 08.02.2024, 22 Uhr