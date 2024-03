Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha BSC gegen Nürnberg der zweite Heimsieg in Folge? Stand: 30.03.2024 18:25 Uhr

Vor der Länderspielpause feierte Hertha BSC einen 5:2-Heimsieg gegen den FC Schalke 04. Am Samstagabend wollen die Berliner gegen den 1. FC Nürnberg daran anknüpfen - und auf diese Weise eine Restchance auf den Aufstieg wahren.

Wenn Hertha BSC am Samstagabend (20:30 Uhr) den 1. FC Nürnberg im Berliner Olympiastadion empfängt, trifft der Tabellen-Neunte der 2. Fußball-Bundesliga auf den Tabellen-Zehnten. Ein Topspiel im Niemandsland. Beiden Vereinen gelang es in dieser Spielzeit bislang nicht, auch nur ein Mal ins vordere Tabellendrittel, mindestens auf den sechsten Platz, vorzustoßen. Im direkten Aufeinandertreffen könnte nun aber genau das gelingen.

Topspiel im Tabellen-Niemandsland Hertha und der 1. FC Nürnberg zeigen bislang einen ähnlichen Saisonverlauf. Nach Aufs und Abs stecken beide jungen Teams im Mittelfeld der Tabelle fest. Doch nach dem furiosen 5:2-Sieg gegen Schalke schöpfen die Berliner noch einmal Hoffnung.mehr

Dardai: "Wir möchten wieder offensiv spielen"

Hertha-Trainer Pal Dardai gab sich vor der Partie selbstbewusst. "Wir möchten wieder offensiv spielen und dem Gegner keine Luft geben", erklärte der Ungar, mit einer starken Heimbilanz im Jahr 2024 im Rücken. In der Rückrunde hat die "Alte Dame" erst ein Liga-Spiel im Olympastadion verloren, zwei Unentschieden und zwei Siege eingefahren - zuletzt beim fulminanten 5:2-Erfolg über Gelsenkirchen. Einen solchen Auftritt wollen die Herthaner erneut hinlegen.



Gegner Nürnberg wird es den Blau-Weißen dabei naturgemäß nicht leicht machen. "Wir müssen mutig auftreten, sonst brauchst du da nicht hinfahren", stellte FCN-Coach Christian Fiel im Vorfeld klar. Auch die Franken durchleben eine unbeständige Saison, konnten sich in der Rückrunde aber stabilisieren. In den zurückliegenden sieben Ligaspielen setzte es für den Club nur zwei Niederlagen.



Der Gewinner des Duells am Samstagabend würde sich, pünktlich zum Saison-Endspurt, in der oberen Tabellenregion anmelden. Der Verlierer dürfte hingegen seine letzte, einigermaßen realistische Chance auf den Aufstieg verspielt haben.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.03.2024, 20:30 Uhr