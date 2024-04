Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha BSC der fünfte Auswärtssieg der Saison? Stand: 05.04.2024 17:48 Uhr

Zum Auftakt des 28. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga tritt Hertha BSC beim SC Paderborn an. Beide Teams scheinen im Tabellen-Mittelfeld festzustecken. Für den Sieger ist aber womöglich doch noch mehr drin. Jetzt live hören und im Ticker

Auch wenn der Hertha-Zug in Richtung Aufstiegsrennen nie so richtig ins Rollen gekomen ist in dieser Saison, gab es zuletzt immerhin jede Menge Spektakel für die Anhänger der Berliner. 13 Tore gab es in den letzten zwei Spielen der Hauptstädter zu bestaunen. Überhaupt haben nur Fortuna Düsseldorf (Tabellen-Dritter, 59 Tore) und der Karlsruher SC (6., 55 Tore) mehr Treffer erzielt als die Mannschaft von Trainer Pal Dardai, der zumeist ja als eher defensiv denkender Coach gehandelt wird.

Das Duell der Konjunktiv-Klubs Hertha BSC ist am Freitagabend beim SC Paderborn zu Gast. Es ist das Duell zweier Vereine, die die Anlagen gehabt hätten, ganz oben in der Tabelle mitzumischen, nun aber im grauen Mittelfeld verharren. Der Sieger könnte aber zumindest etwas träumen.mehr

Und weil auch der heutige Gastgeber aus Paderborn für sein eher offenes Visier bekannt ist, dürfen durchaus erneut Tore zu erwarten sein in dieser Partie zwischen dem Tabellen-Achten (Paderborn) und dem Tabellen-Neunten (Hertha). Schon das Hinspiel Ende Oktober hatte immerhin vier Treffer zu bieten. Die Berliner gewannen seinerzeit mit 3:1.



Gelingt eine Wiederholung, wären es zumindest vorläufig nur noch fünf Punkte auf Relegationsplatz drei. Zumindest spricht einiges dafür. Von ingesamt neun Duellen konnte die Hertha sechs für sich entscheiden. Paderborn siegte zwei Mal.

Die Aufstellungen

SC Paderborn: Boevink - Hoffmeier, Musliu, Brackelmann - Obermair, Klefisch, Klaas, Zehnter - Conteh, Kostons, Bilbija



Hertha BSC: Gersbeck - Kenny, Gechter, M.Dardai, Karbownik - Klemens, Barkok - P.Dardai, Niederlechner, Reese - Tabakovic

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 05.04.2024, 22 Uhr