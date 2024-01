Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha BSC bei Wehen Wiesbaden der erste Sieg im neuen Jahr? Stand: 27.01.2024 12:16 Uhr

Das Hinspiel gegen Wehen Wiesbaden hatte Hertha verloren. Nun sehnt sich das Team nach einer Revanche - auch um nach verpatztem Saisonstart noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können.

Für Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist es nach dem plötzlichen Tod von Präsident Kay Bernstein weiterhin ein Weg zurück in die Normalität. Rein sportlich ist der Start mit dem 2:2-Unentschieden gegen Aufstiegskonkurrent Fortuna Düsseldorf durchaus gelungen. Nun soll gegen den SV Wehen Wiesbaden der erste Sieg im Jahr 2024 gelingen.

Ein Auswärtsdreier wäre gleichbedeutend mit einer Revanche für das Hinspiel, das die Wiesbadener zu Beginn der Saison spät für sich entschieden hatten. "Mittlerweile sind die Jungs eingespielt, wir gehören zu den Top-Teams der Liga in puncto Torgefährlichkeit. Wir haben uns seit der Hinrunde deutlich weiterentwickelt. Ich will dort aber nicht schön spielen, ich will zielstrebig spielen", zeigt sich Hertha-Trainer Pal Dardai im Vorfeld ambitioniert.



Mit einem Sieg könnten die Blau-Weißen bis auf den fünften Tabellenrang vorstoßen und den Anschluss an die Aufstiegsränge zumindest halten.

Die Aufstellungen

Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mathisen, Vukotic, Carstens - Günther, Jacobsen, Heußer, Goppel - Kovacevic, Bätzner - Prtajin



Hertha BSC: Ernst - Kenny, Kempf, Leistner, Karbownik - M. Dardai, Bouchalakis - Zeefuik, Barkok, Scherhant - Tabakovic

Das Spiel im Liveticker

Sendung: Der Tag, 27.01.2024, 18 Uhr