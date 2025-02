Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Die Premiere des neuen Hertha-Trainers Stefan Leitl gegen Nürnberg Stand: 21.02.2025 18:05 Uhr

Vor dem Debüt des neuen Hertha-Coaches Stefan Leitl gegen Nürnberg stellt sich vor allem die Frage, wie verändert sich die Mannschaft nach nur einer Trainingswoche präsentiert. Zumindest statistisch macht Leitl aber schonmal Mut.

Ernst ersetzt Gersbeck im Tor

Niederlechner beginnt im Sturm; Cuisance muss auf die Bank

Herthas neuer Trainer Stefan Leitl mit guter Bilanz gegen Nürnberg

Schaut man auf das große Ganze, gibt es wenig, was den Anhängern von Hertha BSC vor dem Duell gegen den 1. FC Nürnberg Mut machen dürfte. Vier der letzten fünf Partien haben die Berliner verloren. Und in der Heimtabelle der zweiten Liga liegen sie vor diesem 23. Spieltag mit mageren sieben Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.



Aber es gibt auch Mutmacher. Denn immerhin konnten die Berliner das Hinspiel in Nürnberg mit 2:0 für sich entscheiden und vor allem Herthas neuer Trainer Stefan Leitl verbindet an die Franken nur beste Erinnerungen.

Als Spieler stieg der gebürtige Münchner mit dem "Club" 2001 in die Bundesliga auf. Als Trainer von Ingolstadt, Fürth und Hannover ist er in insgesamt elf Partien noch ungeschlagen gegen den 1. FCN. In seinen letzten fünf Partien gegen die Franken blieb Leitl dabei vier Mal ohne Gegentor.



Viel spannender als alles Zahlenwerk dürfte aber vor allem ein Blick auf den Auftritt der Mannschaft sein. In Sachen Startaufstellung allerdings ändert der neue Trainer nicht sonderlich viel. Bemerkenswert ist die Rückkehr von Tjark Ernst ins Tor. Hier hatte zuletzt Marius Gersbeck den Vorzug erhalten. Im Sturm beginnt Florian Niederlechner. Derry Scherhant rückt dafür auf den Flügel, Michael Cuisance auf die Bank.

Die Startaufstellungen

Hertha BSC: Ernst - Zeefuik, Dardai, Gechter, Kenny - Karbownik, Klemens, Maza - Reese, Scherhant, Niederlechner



1. FC Nürnberg: Reichert - Yilmaz, Karafiat, Knoche, Drexler, Janisch - Jander, Castrop, Lubach - Justvan, Tzimas

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 21.02.2025, 22 Uhr