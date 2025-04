Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Besteht Hertha BSC auch bei akut abstiegsbedrohten Ulmern? Stand: 20.04.2025 12:48 Uhr

Seit Anfang März hat Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr verloren. Mit einem Sieg beim SSV Ulm würden sich die Berliner wohl sämtlicher Abstiegssorgen entledigen. Im Audiostream und Liveticker können Sie das Spiel verfolgen.

Hertha BSC hat sich unter Trainer Stefan Leitl stabilisiert und zuletzt vier Mal in Serie nicht verloren (drei Siege, ein Unentschieden).

Formstarke Hertha trifft auf defensivstarke Ulmer Schaut man nur auf die letzten fünf Spiele, hat keine Zweitliga-Mannschaft mehr Punkte geholt als Hertha BSC. Aber auch der kommende Gegner aus Ulm ist gut drauf. Somit könnte das Spiel eine zähe Angelegenheit werden. Schaut man nur auf die letzten fünf Spiele, hat keine Zweitliga-Mannschaft mehr Punkte geholt als Hertha BSC. Aber auch der kommende Gegner aus Ulm ist gut drauf. Somit könnte das Spiel eine zähe Angelegenheit werden. mehr

Am Ostersonntag (13:30 Uhr) wartet mit dem SSV Ulm der Tabellenvorletzte der 2. Bundesliga auf die Berliner, die mit einem weiteren Erfolgserlebnis einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen würden.



Doch Coach Leitl ist gewart: "Die Ulmer sind ein sehr unangenehmer Gegner. Wenn man die Spiele anschaut, die sie gespielt haben, die waren sehr eng. Sie hätte auch mehr Punkte verdient gehabt aufgrund ihrer Spielleistung", so der Hertha-Trainer vor der Begegnung in Baden-Württemberg. "Sie haben in den letzten beiden Heimspielen Darmstadt und Magdeburg geschlagen, also wissen wir schon, was auf uns zu kommt."

Die Startaufstellungen

SSV Ulm: Thiede - Kolbe, Strompf, Gaal - Keller, Dressel, Brandt, Allgeier - Krattenmacher, Telalovic, Batista Meier



Hertha BSC: Ernst - M. Dardai, Leistner, Gechter - Zeefuik, Sessa, Demme, Cuisance, Kenny - Scherhant, Reese

Das Spiel im Liveticker

