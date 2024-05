Live hören und im Ticker Jetzt live hören: Gelingt Hertha im letzten Heimspiel ein Sieg? Stand: 11.05.2024 12:40 Uhr

Das finale Heimspiel für Hertha in dieser Spielzeit ist gleichzeitig der vorerst letzte Auftritt von Trainer Dardai vor heimischer Kulisse. Gegen den 1. FC Kaiserslautern erwartet der Ungar insbesondere in der Defensive eine Leistungssteigerung.

Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag wird eine außergewöhnliche, so viel stand schon vor Anpfiff (13 Uhr, im Audio-Livestream und im Ticker bei rbb24.de) fest. Nicht nur ist die anstehende Partie für die Berliner das letzte Heimspiel der laufenden Zweitliga-Saison, es ist auch das letzte Spiel des Trainers Pal Dardai mit den Profis im Olympiastadion.



Am Morgen hatte der Bericht die Runde gemacht, dass die dritte Amtszeit des Ungarn bei Hertha im Sommer enden wird. Der Klub bestätigte diese Personalentscheidung auf seinen offiziellen Kanälen noch nicht.



Den angestrebten sofortigen Wiederaufstieg hatte Dardai mit der Mannschaft in dieser Saison klar verpasst, nach einem schwachen Saisonstart liegen die Berliner vor den letzten beiden Spielen 15 Punkte hinter Relegationsplatz drei zurück.

Lautern muss um Klassenverbleib zittern

Für die Partie gegen die Pfälzer forderte der noch amtierende Trainer mehr defensive Stabilität. "Die Qualität im defensiven Verhalten, tut mir leid, reicht nicht", sagte Dardai am Freitag. "Nach Standards, zweiten Bällen, alles was prallt und du da sein musst: Da haben wir sehr viel Tore kassiert", so Dardai. "Das ist das, was wehtut. Das ist das, was Disziplin ist."



Gegenüber der 2:4-Niederlage gegen den SV Elversberg stellt Dardai dabei auf drei Positionen um und bringt Linus Gechter, Jeremy Dudziak und Bilal Hussein für Toni Leistner, Pascal Klemens und Andreas Bouchalakis, die allesamt zunächst auf der Bank Platz nehmen.



Für die von Friedhelm Funkel trainierten Lauterer hat die Partie besondere Brisanz, weil das Team nach wie vor um den Klassenerhalt spielt. Vier Punkte trennt den Klub vom Relegationsplatz, fünf Punkte vom direkten Abstiegsplatz.

Die Partie im Liveticker

