Liveticker Jetzt im Liveticker: Hertha BSC trifft sich im City Cube Berlin zur Mitgliederversammlung

26.05.2024 Hertha BSC trifft sich im City Cube Berlin zur Mitgliederversammlung

Hertha BSC steht eine brisante Mitgliederversammlung bevor. Obwohl keiner der Tagesordnungspunkte entscheidende Weichenstellungen im Verein nahelegt, könnte das Treffen von lebhaften Debatten begleitet sein. Hier gibt's den Liveticker.

Darum geht es bei der Mitgliederversammlung

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Start der Veranstaltung im City Cube der Messe Berlin ist um 11 Uhr.



Das Zusammentreffen der Vereinsmitglieder bietet gehörigen Zündstoff. Der maßgeblich vom verstorbenen Ex-Präsidenten Kay Bernstein geprägte "Berliner Weg" wurde zu Beginn von 2023 als neue Leitlinie im Verein implementiert. Hinter diesem Weg konnten sich die allermeisten bei der "alten Dame" versammeln - doch im Mai 2024 steht er so sehr zur Debatte wie nie zuvor.



Mit Investor 777 Partners, der derzeitigen Vereinsführung und der aktiven Fanszene um die Ultra-Gruppe "Harlekins Berlin 98" gibt es verschiedene Parteien, die unterschiedlicher Ansicht über die Zukunftsausrichtung des Klubs sind. Die "Harlekins" kritisierten zuletzt in einem offenen Brief den ohnehin ungeliebten Investor, der wirtschaftlich in dramatische Schieflage geraten sein soll, deutlich. Doch auch die Vereinsführung gefährde den von Bernstein eingeschlagenen Weg.



Auf der Mitgliederversammlung werden keine großen Entscheidungen getroffen und auch keine Gremienwahlen stattfinden - und doch umgibt sie eine große Brisanz.

