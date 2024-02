Jetzt im Audiostream und im Liveticker Jetz live im Audiostream und Ticker: Hertha BSC erwartet schwierige Aufgabe in Fürth Stand: 11.02.2024 13:32 Uhr

Hertha BSC ist mit zuletzt schwachen Leistungen auf den 13. Tabellplatz abgestürzt. Im Auswärtsspiel bei Greuther Fürth will der Klub die Trendwende schaffen. Von Beginn mit dabei ist Hoffnungsträger Fabian Reese.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will nach drei Niederlagen in Serie den Negativlauf beenden. Dafür hofft das Team von Pal Dardai auf einen Erfolg bei der SpVgg Greuthter Fürth (Sonntag, 15:30 Uhr live im Audiostream und im Liveticker). Offensivspieler Fabian Reese feiert nach überstandener Corona-Infektion sein Comeback in der Startelf.

Alte Dame kämpft gegen Katerstimmung Der Wiederaufstieg ist in weite Ferne gerückt, der Traum vom Pokal-Finale geplatzt. Hertha BSC will am Sonntag in Fürth den ersten Sieg im Jahr 2024 einfahren. Eine Geschichte könnte sich wiederholen - und Reese steht vor seinem Startelf-Comeback.

Gegen Fürth ersetzt Reese den angeschlagenen Torjäger Haris Tabakovic. Für den gesperrten Mannschaftskapitän Toni Leistner rückt Pascal Klemens in die Berliner Innenverteidigung.



Hertha BSC wartet noch immer auf den ersten Sieg im Jahr 2024. Bei der zweitbesten Heimelf der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Berliner vor einer hohen Hürde. Das Hinspiel konnte Hertha allerdings mit 5:0 für sich entscheiden.

