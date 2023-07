Nach 15 Jahren bei Hertha BSC Jessic Ngankam wechselt zu Eintracht Frankfurt Stand: 14.07.2023 09:22 Uhr

Stürmer Jessic Ngankam wechselt von Hertha BSC zu Eintracht Frankfurt. Das teilten die Berliner am Freitagmorgen mit.



Das Berliner Eigengewächs verlässt die "alte Dame" somit nach 15 Jahren in Richtung Bundesliga. "Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, aber ich habe mich für eine neue Herausforderung entschieden. Nichtsdestotrotz werde ich Hertha BSC natürlich weiterverfolgen", kommentiert Ngankam seine Entscheidung.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ihn gerne gehalten hätten"

Mit Ngankam verliert Hertha nicht nur einen wichtigen Offensivspieler, sondern auch eine zentrale Identifikationsfigur. "Es ist kein Geheimnis, dass wir viel und lange mit Jessic gesprochen haben und ihn gerne gehalten hätten. Leider hat er eine andere Entscheidung getroffen, die wir respektieren müssen", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber. "Jessic ist ein waschechter Berliner, der schon als kleines Kind zu uns gekommen ist, bereits im Kleinfeld in unserer Akademie ausgebildet wurde und von dort seinen Weg bis in den Profibereich gegangen ist. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich und privat alles Gute."



Nach vielen Jahren in Herthas Jugendabteilung debütierte Ngankam im Mai 2020 für die Berliner Profis. Seitdem absolvierte der 22-Jährige insgesamt 37 Pflichtspiele für die Blau-Weißen, 18 Partien davon in der vergangenen Saison, in der ihm vier Tore und zwei Vorlagen gelangen. Während Hertha in wenigen Wochen in Liga zwei beginnt, bleibt Ngankam durch seinen Wechsel nach Frankfurt in der ersten Liga.

