Istaf Indoor 2025 Istaf Indoor 2025: Weitsprung der Frauen und 60-Meter-Vorläufe gestartet Stand: 14.02.2025 18:40 Uhr

Zwölftausend Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof und vier Disziplinen, gespickt mit Weltklasse-Athleten. Mit dem Istaf Indoor bietet das weltweit größte Hallenmeeting der Leichtathletik auch 2025 wieder absoluten Spitzensport.

Mit dem Weitsprung-Wettbewerb der Frauen und dem 60-Meter-Lauf der Parasprinter ist am Freitagabend in der Arena am Berliner Ostbahnhof das "Istaf Indoor" eröffnet worden.



Die rund 12.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle dürfen sich auf Stars der Leichtathletik freuen wie Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis.



Deutschland Top-Sprinterin Gina Lückenkemper musste wegen einer Verletzung allerdings ebenso absagen wie die erkrankte Top-Weitspringerin Malaika Mihambo.

Alle wichtigen Infos zum weltweit größten Leichtathletik-Hallenmeeting Jahr für Jahr ist das ISTAF Indoor ein Highlight im Leichtathletik-Kalender. Vier Disziplinen locken am Freitag erneut Stars wie Stabhochspringer "Mondo" Duplantis nach Berlin. Dort erwartet sie eine große Kulisse in der Arena am Ostbahnhof. Jahr für Jahr ist das ISTAF Indoor ein Highlight im Leichtathletik-Kalender. Vier Disziplinen locken am Freitag erneut Stars wie Stabhochspringer "Mondo" Duplantis nach Berlin. Dort erwartet sie eine große Kulisse in der Arena am Ostbahnhof. mehr

Sendung: DER TAG, 14.02.2025, 18 Uhr