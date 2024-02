Im Alter von 63 Jahren verstorben Im Alter von 63 Jahren verstorben: Berliner Thomas Häßler trauert um WM-Helden Andreas Brehme Stand: 20.02.2024 12:19 Uhr

Der gebürtige Berliner Thomas "Icke" Häßler trauert um den in der Nacht auf Dienstag verstorbenen Andreas Brehme. "Er war der beste Linksverteidiger der Welt. Beidfüßig spielte er genauso gut mit dem rechten und dem linken Fuß. Vor allem aber war er ein großartiger Mensch, ein toller Charakter. Ich bin sehr traurig, Andi ist mit 63 Jahren viel zu früh gestorben", sagt Häßler, der 1990 zusammen mit Brehme Weltmeister geworden ist.



Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 1990 gegen Argentinien starb an einem Herzinfarkt. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen der Familie der Deutschen Presse-Agentur. Brehme, der 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt, wurde nur 63 Jahre alt.

Weltmeister, UEFA-Cup-Sieger, deutscher Meister

Damit verliert der deutsche Fußball nur wenige Wochen nach dem Tod des damaligen Teamchefs Franz Beckenbauer eine weitere Schlüsselfigur aus dem Nationalteam, das 1990 den dritten deutschen WM-Titel geholt hatte. Brehme gehörte bei der Endrunde in Italien zu den herausragenden Spielern. Im Finale in Rom erzielte er kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 1:0.



Der gebürtige Hamburger bestritt insgesamt drei WM-Endrunden. Auch 1986 stand er mit Deutschland im verlorenen Finale gegen Argentinien. Seine beste Zeit als Vereinsspieler erlebte er bei Inter Mailand, wo er Meister (1989) und UEFA-Cup-Sieger (1991) wurde. In der Bundesliga lief er für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FC Kaiserslautern und den FC Bayern München auf. Mit dem FCK und den Bayern gewann er auch die deutsche Meisterschaft.



Nach seiner Karriere stieg der frühere Außenverteidiger ins Trainergeschäft ein, wo er aber an seine Erfolge als Spieler nicht anknüpfen konnte. Er trainierte den FCK, die SpVgg Unterhaching und war Co-Trainer beim VfB Stuttgart.

