Hertha-Trainer Pal Dardai "Ich habe noch nie mit Diego Demme geredet" Stand: 27.08.2023 11:45 Uhr

Mit dem Sieg gegen Fürth ist Hertha endlich der Befreiungsschlag gelungenen und es gab die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison. Trainer Pal Dardai zeigt sich am Tag danach größtenteils zufrieden und blickt nun dem Ende des Transferfensters entgegen.

Hertha-Trainer Pal Dardai über...

…das 5:0 gegen Fürth

Das ist nicht der erste Sieg, sondern der zweite. Wir haben in vier Spielen zehn Tore geschossen. Das ist sehr positiv. Ich weiß nicht, wann Hertha das letzte Mal solche offensiven Ergebnisse hatte. Aber es gibt auch Dinge, die wir immer noch besser machen sollten. 5:0 ist ein schönes Ergebnis und es war ein schönes Fußballfest, aber in den ersten 20 Minuten haben wir wieder genau so ein Spiel abgeliefert, wie gegen Wiesbaden und Düsseldorf. Da waren der letzte Pass und die letzte Konsequenz wieder nicht da. Ich bin froh, dass es gestern so gelaufen ist. Aber trotzdem musst du immer realistisch und ehrlich sein.

… Doppeltorschütze Haris Tabakovic

Ich habe es von Anfang an gesagt: Für mich ist er ein Siegertyp. Ich war von seinem Spiel in Hamburg selbst schockiert und habe mit ihm gesprochen und ihm erklärt, dass die Bundesliga ein bisschen anders ist. Darauf hat er gut reagiert. Als er gestern ausgewechselt wurde, war er sauer, weil er noch ein Tor schießen wollte. Da habe ich ihm gesagt, dass der junge Spieler und Europameister (Bence Dardai, Anm. d. Red.) sich auch mal zeigen will. Da hat er geschmunzelt und alles war gut.

…die Stimmung im Team

Die Stimmung bei uns ist hervorragend. Wir haben alles ausgetauscht und die faulen Spieler sind weg. Wenn man in die Kabine reingeht, ist das ein Traum. Und der Kraftraum ist langsam fast schon zu klein. Alle sind professionell vorbereitet und gehen nach dem Training nicht schnell nach Hause.

…die nahende Transfer-Deadline

Es ist wichtig zu sagen, dass bei uns eigentlich alle mitarbeiten. Aber wir wissen auch, welche Spieler noch wegwollen. Und wenn man gleichzeitig hier, aber auch irgendwie schon weg ist, ist das nicht einfach für Trainer, Spieler und Gemeinschaft. Deswegen ist es gut, wenn am 1. September alle Bescheid wissen, was los ist. Wir werden bestimmt auch noch Spieler dazubekommen. (...) Wir haben Wunschpositionen, aber wir müssen mal sehen. Wir kaufen Spieler nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis und können nicht viel Geld ausgeben, das muss man langsam verstehen und ist nicht unsere Schuld. Wir sind gerade dabei, den Verein zu retten.

…den geplatzten Transfer von Diego Demme

Ich sage ganz ehrlich, da habe ich bisher nur in der Presse von gehört. Ich habe mit ihm noch nie einen Satz geredet. Jetzt sehe ich die negative Schlagzeile: Weil Hertha verloren hat, kommt der Typ nicht mehr. Also das kommt alles aus der Presse, nicht von mir. Ich habe noch nicht mal eine Analyse zu ihm gesehen, wie er in der letzten Zeit gespielt hat. So weit war der Verein nie, um sich damit zu beschäftigen. Wenn ein Diego Demme sich mit seiner Erfahrung meldet, dann ist das schön. Aber ich habe mit ihm noch nie geredet.

