Jetzt live hören und im Ticker Holt der 1. FC Union in Darmstadt den nächsten Sieg? Stand: 26.08.2023 15:14 Uhr

Für den 1. FC Union war es am vergangenen Wochenende ein perfekter Start in die neue Bundesliga-Saison. Mit 4:1 schlugen sie Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei und wollen nun auswärts in Darmstadt direkt den nächsten Sieg einfahren.

Die Stimmung in Köpenick könnte vor dem 2. Spieltag der Bundesliga kaum besser sein. dafür sorgt nicht nur der herausragende Auftaktsieg gegen Mainz, sondern auch die vielen Neuzugänge, die sich bestens in der Mannschaft eingefunden zu haben scheinen und die Kaderqualität erneut auf ein höheres Level gehoben haben.

Union Berlin will "eklige Aufgabe" in Darmstadt bewältigen Fußball-Bundesligist Union Berlin ist mit dem 4:1-Auftaktsieg über Mainz 05 herausragend in die Saison gestartet. Beim SV Darmstadt 98 könnten sich die Eisernen trotz Frühform und großen Qualitätsunterschieden schwertun. Von Marc Schwitzkymehr

Einer von ihnen feiert deshalb nun im Auswärtsspiel gegen Darmstadt sein Startelfdebüt in der Bundesliga: Nationalspieler Robin Gosens ersetzt Jerome Roussillion auf der linken Außenposition. Am ersten Spieltag hatte er zu Beginn noch auf der Bank gesessen und war erst in der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen.



Auch auf dem rechten Flügel wechselt Trainer Urs Fischer und bringt Josip Juranovic von Beginn an. Dafür bekommt Kapitän Christopher Trimmel eine Pause und übergibt die Binde an Innenverteidiger Danilho Doekhi.

