Live im Audiostream und Ticker Hertha will bei Holstein Kiel überraschen Stand: 24.09.2023 13:23 Uhr

Bei Hertha BSC lief es zuletzt wieder besser. Am Sonntag gastieren die Berliner bei Holstein Kiel (ab 13:30 Uhr, live im rbb24-Audiostream und im Ticker). Im Fokus steht Toptorschütze Haris Tabakovic.

Vor der Fußball-Zweitligapartie bei Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr) zeigt sich Herthas Trainer Pal Dardai trotz magerer Punktausbeute zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. "Die Stimmung war auch nach dem 4:6 in Magdeburg nicht schlecht. Da habe ich auch kein Theater gemacht, weil ich an die Jungs glaube", sagte der 47-Jährige. "In der Mannschaft gibt es eine bestimmte Qualität, wenn die Spieler einfach und gemeinsam spielen. Vorher hat jeder irgendetwas gemacht."



Nach dem Schließen des Transferfensters, mit dem der endgültige Kader feststand, habe sich ein neuer Teamgeist entwickelt. "Die Jungs wollen und die Chemie in der Kabine ist gut", sagte Dardai. Als einen Teil des Erfolgs sieht Dardai die Kommunikation an. Anders als in den vergangenen Spielzeiten sprechen "70, 80 Prozent eine Sprache", sagte Dardai.

Kiel für Dardai der Favorit

Die Norddeutschen, die mit zwölf Punkten ordentlich gestartet sind, aber am vergangenen Spieltag eine bittere 1:5-Niederlage beim FC St. Pauli hinnehmen mussten, sind für Dardai Favorit am Sonntag. Trotzdem hofft der Trainer auf die ersten drei Punkte in der Fremde. "Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Vielleicht nimmst du zum Schluss einen Punkt mit. Dann muss man das akzeptieren. Aber wenn du dort gewinnen kannst, würde das der Truppe einen wichtigen Schub geben."



Im Fokus steht vor der Partie Stürmer Haris Tabakovic, der die Torjägerliste der zweiten Fußball-Bundesliga anführt. Laut Dardai sei Tabakovic nicht nur eiskalt vor dem Tor, sondern arbeite auch viel für die Mannschaft. "Er ist unangenehm, aber fair", sagte Dardai zu Wochenbeginn. "Ein Knipser, der so viel arbeitet, wird ganz schnell geliebt", so Dardai. Tabakovic traf in den vergangenen drei Partien siebenmal.

Mit dieser Elf startet Hertha: Ernst - Karbownik, Leistner, Kempf, Dudziak - Bouchalakis, Marton Dardai - Winkler, Reese - Tabakovic, Prevljak

Das Spiel im Ticker

Sendung: rbb24, 24.09.2023, 18 Uhr