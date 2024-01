Hertha trauert um Präsidenten Hertha trauert um Kay Bernstein: 7.000 Teilnehmer beim Trauermarsch für verstorbenen Präsidenten Stand: 21.01.2024 12:11 Uhr

Am Sonntag absolviert Hertha BSC das erste Pflichtspiel seit dem unerwarteten Tod von Kay Bernstein. Rund um die Partie sind zahlreiche Aktionen in Gedenken an den Präsidenten geplant. An einem Trauermarsch nahmen 7.000 Menschen teil.

Im Vorfeld des Zweitliga-Spiels gegen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff 13:30 Uhr) haben sich am Sonntag zahlreiche Hertha-Fans bei einem Trauermarsch zu Ehren von Kay Bernstein auf den Weg zum Olympiastadion gemacht. Die Polizei sprach auf rbb-Anfrage von 7.000 Teilnehmern.

Schweigeminute, Trauerflor, Gedenken in anderen Stadien

Dazu aufgerufen hatten die Hertha-Ultras der "Harlekins 98". "Dieser Tag wird für uns alle ein schwerer Weg", hieß es von der Fan-Gruppe. Die Menschen versammelten sich am Vormittag auf dem Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Westend. Die Polizei sperrte Teile des Platzes für den Autoverkehr ab.

Rund um das Spiel gegen Düsseldorf sind zahlreiche weitere Aktion geplant. Vor dem Anpfiff soll es eine Schweigeminute geben, zudem wird Hertha mit Trauerflor spielen. Am Olympiastadion sind verschiedene Gedenkorte eingerichtet, an denen Fans die Möglichkeit haben, Blumen abzulegen und sich in Kondolenzbücher einzutragen. In der Stadionkapelle findet zudem eine Andacht statt.



Auch bei Spielen in anderen Stadien haben Fans dem verstorbenen Hertha-Präsidenten gedacht. Transparente mit Beileidsbekundungen gab es unter anderem beim Karlsruher SC, 1860 München, dem SC Freiburg, in Halle, Leipzig und Nürnberg.

Hertha-Präsident Bernstein war in der Nacht zu Dienstag überraschend gestorben. Er wurde 43 Jahre alt. Man gehe von einem natürlichen Tod des 43-Jährigen aus, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit. Bernstein hatte die Ultra-Gruppierung einst mitgegründet.

