Saisonvorbereitung Hertha testet gegen drei belgische Erstligisten Stand: 07.07.2023 10:18 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat drei weitere Testspiele festgezurrt. Im Trainingslager im österreichischen Zell am See, das die Mannschaft von Trainer Pal Dardai am kommenden Mittwoch bis zum 21. Juli bezieht, treffen die Berliner auf drei belgische Erstligisten, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Molenbeek, Antwerpen und Lüttlich

Am Samstag, 15. Juli spielt der Bundesliga-Absteiger im Steinbergstadion Leogang gegen den Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek, einen Tag später ist der belgische Meister Royal Antwerpen in Saalfelden der Gegner. Trainer von Antwerpen ist der ehemalige Bundesligaprofi und Coach des VfL Wolfsburg, Mark van Bommel.



Auf der Rückreise legen die Berliner am Freitag, 21. Juli einen Zwischenstopp in Lüttich ein. Im Maurice-Dufrasne-Stadion ist Standard Lüttich Gegner bei Herthas Generalprobe. Lüttich gehört auch zum Multi-Club-Netzwerk von Investor 777 Partners.



Einen Tag später begeht Hertha die offizielle Saisoneröffnung im Olympiastadion, ehe am Samstag, 29. Juli mit dem Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr/Sky) die Saison in der zweiten Liga beginnt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.07.2023, 17:15 Uhr