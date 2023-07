Erste Zweitliga-Spieltage terminiert Hertha startet mit Samstagabendspiel in Düsseldorf Stand: 04.07.2023 16:00 Uhr

Hertha BSC startet mit einem Samstagabendspiel in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, wird die Partie der Berliner bei Fortuna Düsseldorf am Samstag, 29. Juli um 20:30 Uhr als Topspiel im Fußball-Unterhaus angepfiffen.

Das erste Zweitliga-Heimspiel der Mannschaft von Trainer Pal Dardai findet sechs Tage später statt. Am Freitag, 4. August gastiert Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden um 18:30 Uhr im Olympiastadion.



Danach folgt für Hertha am Samstag, 12. August (13:00 Uhr) das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.



Am dritten Spieltag (18.-20. August) kommt es zum Spitzenspiel beim Hamburger SV. Die Partie wurde von der DFL noch nicht genau terminiert.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.07.2023, 16:15 Uhr