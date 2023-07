Kaderliste Hertha reist ohne Angreifer Jessic Ngankam ins Trainings-Lager Stand: 12.07.2023 11:50 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC reist ohne Angreifer Jessic Ngankam ins Trainings-Lager nach Zell am See. Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Klub am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach sind 23 Feldspieler und vier Torhüter für die Zeit vom 12. bis zum 21. Juli in Österreich dabei, darunter zahlreiche Nachwuchsleute.



Grund für Ngankams Fehlen dürfte sein bald verkündeter Wechsel sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Transfer zu Erstligist Eintracht Frankfurt kurz bevor.







Die finanziell schwer angeschlagene Hertha ist nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga dringend auf Einnahmen angewiesen, der Kader ist dazu noch viel zu groß.

Cigerci seit Dienstag fort

Ebenso nicht an Bord waren zahlreiche weitere namhafte Spieler, so die weiteren Verkaufskandidaten Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Suat Serdar und Krzysztof Piatek sowie Torhüter Alexander Schwolow.



Tolga Cigerci hatte bereits am Dienstagabend seine Sachen gepackt und wechselt zurück zu MKE Ankaragücü.



Sehr groß ist die Garde der Nachwuchsakteure. Marten Winkler, Ibrahim Maza, Veit Stange, Pascal Klemens, Julian Eitschberger, Linus Gechter sowie Mesut Kesik, Bence Dardai und Eliyas Strasner können sich in Österreich um Kaderplätze bewerben.



"Auch wenn sich die Gruppe noch verändern wird, bin ich mir sicher, dass jeder Einzelne mitzieht. Besonders die jungen Spieler werden wichtige Erfahrungen sammeln", wird Trainer Pal Dardai auf der vereinseigenen Internetseite zitiert.

