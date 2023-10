DFL terminiert 1. und 2. Liga Hertha mit Fluchtlichtspiel gegen den KSC, Union samstags in München Stand: 05.10.2023 13:10 Uhr

Die DFL hat die zeitgenauen Bundesliga-Ansetzungen bis Anfang Dezember bekanntgegeben. In der 1. Bundesliga sind es die Spieltage 9 bis 13, in der 2. Liga die Spieltage 11 bis 15. Union Berlin darf bis auf eine Ausnahme jeweils am Samstagnachmittag ran, darunter ist auch das Duell bei Rekordmeister Bayern München am 2. Dezember. Hertha BSC bestreitet am Samstag, 11. November, das Topspiel der 2. Liga gegen den Karlsruher SC.

Zunächst sind die Eisernen am 9. Spieltag samstags bei Werder Bremen um 15:30 Uhr gefordert. Eine Woche später findet das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls am Samstagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei statt. Am Sonntag, dem 12. November, muss der 1. FC Union dann um 15:30 Uhr bei Bayer Leverkusen antreten. Nach der Länderspielpause spielt Union sein Heimspiel gegen den FC Augsburg wiederum an einem Samstag, den 25. November, um 15:30 Uhr. Zur gleichen Anstoßzeit treten die Unioner am 13. Spieltag bei Rekordmeister Bayern München an.

Hertha in Rostock am Sonntagnachmittag

Fußball-Zweitligist Hertha BSC spielt am 11. Spieltag zunächst samstags um 13 Uhr beim SC Paderborn. Das folgende Auswärtsspiel in Rostock wurde auf Sonntag, den 5. November, um 13:30 Uhr terminiert. Das Duell gegen den KSC bildet das Topspiel des 13. Spieltag. Anstoßzeit im Olympiastadion ist dann am Samstag, den 11. November, um 20:30 Uhr. Im Anschluss folgt für Hertha BSC ein Auswärtsspiel in Hannover (Freitag, 24.11., 18:30 Uhr). Das darauffolgende Heimspiel gegen den SV Elversberg findet dann wieder am Sonntag um 13:30 Uhr statt.

